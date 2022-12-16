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Али Багаутинов показал новую причёску, сменив образ. Фото

Али Багаутинов показал новую причёску, сменив образ. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов разместил у себя в социальных сетях пост, где показал новую причёску.

«Уверен, что моя причёска вас больше волнует, чем то, какой бы я хотел расписать для вас бизнес-план с мясом в золоте. Но я воздержусь, мой чёрный юмор могут многие не понять. А так всё было вкусно и смачно», — написал Багаутинов.

Фото: Из личного архива Али Багаутинова

В начале декабря причёска Багаутинова выглядела так:

Фото: Из личного архива Али Багаутинова

37-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В последнем турнире по ММА Али принимал участие в ноябре прошлого года. На Brave CF 55, который проходил в Ростове-на-Дону совместно с Pro FC, Багаутинов встречался с Шоном Сантеллой и победил его в первом раунде нокаутом.

Багаутинов отправил пожелание Проводникову под стих Евтушенко:

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