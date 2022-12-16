«Какой ты мужчина, если отталкиваешь брата?» Хасиев — об отношениях братьев Емельяненко

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев поделился мнением по поводу взаимоотношений известных бойцов смешанных единоборств, братьев Фёдора и Александра Емельяненко.



«Давайте скажем так, исходя из чисто кавказского менталитета: если твой брат сделал что-то нехорошее, плохое и так далее, как бы ты ни дёргался, ты не можешь откреститься от брата. Не можешь. Что может быть ближе брата после отца и матери? Брат и сестра, конечно. Кто ещё? Я не знаю, русский он, христианин, мусульманин — не имеет значения. Это твоя кровь. Я бы за своего брата жизнь отдал, не моргнув. Это однозначно. Без сомнения.

Как можно отталкивать брата? Тут и за друга можно жизнь отдать, а за брата — тем более. Даже если он самый последний, самый гнилой брат. Это твой брат, твоя кровь. Поэтому мне их взаимоотношения не нравятся. Когда Фёдор открещивается от него, ему это не прибавляет авторитета. И наоборот, возьми своего брата, если нужно — посади себе на спину и таскай с собой. Мой брат недавно умер, если бы он сейчас вот здесь появился, я бы его на плечах носил, на себе. Каким бы он ни был, нельзя к брату, к сестре так относиться. Какой ты мужчина, если ты отталкиваешь брата?» — сказал Хасиев на канале «Обзор Press» в YouTube.



Уже с давних пор Александр и Фёдор находятся в прохладных отношениях друг с другом. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости: