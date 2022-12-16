Боец ММА пообещал завершить карьеру, если не победит Пэдди Пимблетта
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, резко высказался о британском проспекте лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетте. Поводом для критики Пимблетта послужил его недавний поединок с американцем Джаредом Гордоном. Победу по его итогам добыл Пэдди.
«Говорил ведь всем с самого начала, что Пэдди Пимблетт – форменный засранец и что это было ограбление. Если я не финиширую Пэдди менее чем за две минуты, завершу карьеру и навсегда удалю все социальные сети», — написал Дэнис.
Напомним, Пимблетт победил Гордона единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.
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