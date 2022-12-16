Арман Царукян рассказал, с каким весом делает жим лёжа, становую тягу и присед

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал, с каким весом выполняет базовые упражнения со штангой: жим лёжа, приседание и становую тягу.
«Вообще железа [во время тренировок] мало. Вне лагеря я жму. У меня ноги сильные. Приседаю я где-то, может, килограммов 150–160. Грудь, наверно, 100 точно, а так 110. Становая тяга – плюс-минус как и присед, примерно 150–160, или даже 170 как-то было. Но я вообще не увлекаюсь, не мой профиль. Если тренер говорит, делаю.
Не думаю, что профессиональному бойцу нужно работать с какими-то нереальными весами. Больше ста килограммов вообще смысла нет, мне кажется. Когда работаю со штангой, чувствую, теряется подвижность», — сказал Царукян на канале HARDCORE MMA в YouTube.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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