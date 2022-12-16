«Харам». Друг Макгрегора — о снимке Ислама Махачева с девушкой

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал фото россиянина Ислама Махачева. На снимке Ислам стоит с девушкой в кафе.



«Харам», — написал Дэнис.

Фото: https://twitter.com/dillondanis

В исламе под термином «харам» понимают деяния, которые в этой религии считаются греховными.



Напомним, Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе с октября нынешнего года. 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой Волкановски, а тот дал согласие. Их поединок состоится в феврале следующего года.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: