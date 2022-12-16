Усик обратился к Тайсону Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британском боксёре Тайсоне Фьюри.
«Я уже давно иду за ним. Желаю ему много здоровья, счастья, любви, терпения и попутного ветра. Боррачо (borracho в переводе с испанского «пьяница». – Прим. «Чемпионата»), я иду за тобой», — приводит слова Усика в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на выступление Александра на своём канале в YouTube.
Ранее в прессе сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени могут договориться о бое, однако к соглашению они пока так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.
Интересные факты про непобеждённого боксёра Александра Усика:
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