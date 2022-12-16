Мокаев в резкой форме высказался о друге Макгрегора, поддевшем Махачева

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, отреагировал на троллинг со стороны бойца ММА Диллона Дэниса, известного дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, в адрес представителя России Ислама Махачева.
Ранее Дэнис разместил у себя в соцсетях фото Ислама с девушкой, подписав его «харам».
Фото: https://twitter.com/dillondanis
«Закрой свой рот, боец «Твиттера»! — написал Мокаев в комментариях.
Напомним, в последнем бою Мокаев сражался с представителем Канады Малкольмом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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