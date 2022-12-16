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Арман Царукян назвал трёх самых нелюбимых бойцов UFC

Арман Царукян назвал трёх самых нелюбимых бойцов UFC
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что больше всех из бойцов ММА ему не нравятся американцы Майкл Чендлер, Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

«Чендлеру давно пора на пенсию, там им всем на пенсию пора: Чендлеру, Дастину Порье и Джастину Гэтжи. Их вообще надо вычеркнуть из топ-15. Они просто между собой дерутся. Больше вообще ни с кем не хотят драться. Эта тройка – самые нелюбимые мною бойцы», – сказал Царукян на канале HARDCORE MMA в YouTube.

Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел два поражения в промоушене Даны Уайта: сперва он проиграл звёздному соотечественнику Исламу Махачеву, а потом – представителю Польши Матеушу Гамроту.

Царукян поделился с Исмаиловым прогнозом на его бой с Минеевым:

Самый странный бой UFC? Исмагулов и Царукян будут тренироваться рядом — но уже поругались Самый странный бой UFC? Исмагулов и Царукян будут тренироваться рядом — но уже поругались
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