Арман Царукян назвал трёх самых нелюбимых бойцов UFC

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что больше всех из бойцов ММА ему не нравятся американцы Майкл Чендлер, Дастин Порье и Джастин Гэтжи.



«Чендлеру давно пора на пенсию, там им всем на пенсию пора: Чендлеру, Дастину Порье и Джастину Гэтжи. Их вообще надо вычеркнуть из топ-15. Они просто между собой дерутся. Больше вообще ни с кем не хотят драться. Эта тройка – самые нелюбимые мною бойцы», – сказал Царукян на канале HARDCORE MMA в YouTube.



Царукян выступает в UFC с 2019 года. За это время он потерпел два поражения в промоушене Даны Уайта: сперва он проиграл звёздному соотечественнику Исламу Махачеву, а потом – представителю Польши Матеушу Гамроту.

Царукян поделился с Исмаиловым прогнозом на его бой с Минеевым: