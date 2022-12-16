«Дане Уайту есть чему поучиться в России». Арутюнян высказался о UFC

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян высказал мнение, что президенту лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) Дане Уайту есть чему поучиться у российских промоушенов. Арутюнян коснулся темы судейства и развлекательной составляющей.
«Когда мы строили концепцию эксклюзивного бойцовского реалити-шоу для RUTUBE, я долго мониторил рынок, и не только наш российский. Сразу вспомнил как Дана Уайт для западной аудитории запустил реалити Ultimate Fighter, и на тот момент у него получилось привлечь внимание зрителя. Сейчас, после выхода «Пути бойца», могу сказать, что Уайту есть чему поучиться в России. Это касается и справедливости судейских решений в UFC, и производства развлекательного контента. Индустрия спортивных развлечений в нашей стране продолжает развиваться и набирать обороты, а в каких-то моментах мы давно стали опережать Запад», — приводит слова Арутюняна «РБК-Спорт».
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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