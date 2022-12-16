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«Не ожидали? Да, я такой». Исмаилов высказался об Александре Емельяненко, Минееве и Токове

«Не ожидали? Да, я такой». Исмаилов высказался об Александре Емельяненко, Минееве и Токове
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании взять реванш у соперников, которым он ранее проигрывал. Магомед также высказался об Александре Емельяненко, который сегодня, 16 декабря, сразится со Святославом Коваленко.

«Я уважаю всех своих соперников, проиграл я или выиграл. Каждый из них стал частью становления моей истории, стал частью становления меня — Лысого хищника. Я всё ещё хочу побить всех, кому проиграл: Токова, Минеева, но я их уважаю как отличных спортсменов, которым просто повезло.

Что?! Не ожидали?! Да, я такой. Но тем не менее я их уважаю. Сегодня Саша Емельяненко будет биться с блогером Святославом Коваленко, звучит безумно, конечно. Но я буду смотреть, в любом случае Саша – победитель, он победил свою главную слабость, теперь он весел, трезв и бодр, и я по-настоящему этому рад», — написал Исмаилов.

А. Емельяненко и Коваленко обмазали друг друга мороженым:

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