Стрикленд: будь Адесанья настоящим мужиком, он носил бы пистолет, а не кастет

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд высказался о недавнем инциденте, который произошёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.



В ноябре боец был задержан в аэропорту Нью-Йорка из-за наличия холодного оружия в багаже. Адесанья пытался перевезти кастет, а позже объяснял, что оружие было подарено одним из фанатов. Исраэль избежал наказания.



«Если бы Адесанья был настоящим мужиком, он носил бы пистолет, а не кастет. В его стране, думаю, нельзя даже пользоваться ножом. Возможно, Алекс Перейра напрочь отшиб ему мозги», — заявил Стрикленд на пресс-конференции.



Адесанья свой последний поединок провёл на турнире UFC 281. Боец в титульном бою за пояс чемпиона в среднем весе проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.