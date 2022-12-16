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Стрикленд: будь Адесанья настоящим мужиком, он носил бы пистолет, а не кастет

Стрикленд: будь Адесанья настоящим мужиком, он носил бы пистолет, а не кастет
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд высказался о недавнем инциденте, который произошёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

В ноябре боец был задержан в аэропорту Нью-Йорка из-за наличия холодного оружия в багаже. Адесанья пытался перевезти кастет, а позже объяснял, что оружие было подарено одним из фанатов. Исраэль избежал наказания.

«Если бы Адесанья был настоящим мужиком, он носил бы пистолет, а не кастет. В его стране, думаю, нельзя даже пользоваться ножом. Возможно, Алекс Перейра напрочь отшиб ему мозги», — заявил Стрикленд на пресс-конференции.

Адесанья свой последний поединок провёл на турнире UFC 281. Боец в титульном бою за пояс чемпиона в среднем весе проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.

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