Менеджер Ислама Махачева ответил на обвинения бойца в допинге

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Ризван Магомедов высказался об обвинениях в употреблении допинга в адрес своего клиента.
Американец Бобби Грин ранее заявил, что Махачев с детства принимает стероиды.
«А где он ляпнул это? Думаю, просто хотел к себе внимание привлечь. Вроде их бой — одна из самых быстрых побед Ислама в UFC, наверное, поэтому так. Махачев — один из самых тестируемых бойцов в UFC, и ни разу у нас не было ни одной проблемы, вообще ничего. Только после истории с мельдонием мы в течение двух месяцев дали все необходимые бумаги», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».
В феврале 2022 года Ислам Махачев нокаутировал Бобби Грина. В этом же году в октябре россиянин выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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