«Была бы у вас такая жена, вы бы дрались ещё чаще». Хрюнов — о Дацике

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о том, что российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик запланировал сразу несколько поединков до Нового года.



«Дацик до Нового года проведёт три боя за три недели? Была бы у вас такая жена, вы бы дрались ещё чаще», — сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



16 декабря на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Вячеслав Дацик проведёт поединок с соотечественником Павлом Шульским.



Предыдущий свой поединок Вячеслав Дацик провёл с Ильясом Якубовым. Бой состоялся в рамках турнира поп-ММА промоушена «Наше дело» по правилам смешанных единоборств. Поединок продлился все три раунда и закончился победой Якубова единогласным решением судей.