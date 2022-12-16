Пётр Ян сделал прогноз на бой Царукяна и Исмагулова

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Дамиром Исмагуловым.
«Бой Царукяна и Исмагулова будет очень интересным. Думаю, здесь результат будет зависеть от того, кто первым навяжет свою тактику. Арман может грамотно работать в стойке, но и борьба у него на достаточно хорошем уровне. Дамир будет стараться работать на дистанции, много двигаться и контратаковать.
Скорее всего, ждать досрочного завершения поединка не нужно. Оба волевые бойцы. Знаю, так как тренировался с обоими. Желаю обоим показать хороший бой и без травм. Что касается прогноза, то склоняюсь к тому, что чуть больше шансов на победу у Армана Царукяна — 55 на 45», — цитирует Яна MMA.Metaratings.
Бой Царукяна и Исмагулова пройдёт в ночь на 18 декабря.
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