Диллашоу не стал отрицать, что может вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец Ти Джей Диллашоу ответил на вопрос, может ли он возобновить профессиональную карьеру в будущем.
«Посмотрим, насколько успешно будут складываться мои дела за пределами октагона. Насколько сильно я буду занят и какова будет жизнь. Вероятно, я буду так загружен, что у меня просто не найдётся времени на возвращение. Когда я вернулся после дисквалификации, мне пришлось отложить свой бизнес в сторону, чтобы полноценно подготовиться к поединку. Но мой бизнес будет кормить меня всю жизнь, а за бои мне платят только сейчас», — сказал Диллашоу в интервью Food Truck Diaries.
Свой последний бой Диллашоу провёл с Алджамейном Стерлингом и проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Позже стало известно, что боец завершает карьеру.
- 16 декабря 2022
-
21:28
-
20:56
-
20:25
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:13
-
18:50
-
18:30
-
17:39
-
17:28
-
16:49
-
16:39
-
16:24
-
15:51
-
15:13
-
14:37
-
14:11
-
13:48
-
13:03
-
12:34
-
12:00
-
11:30
-
11:23
-
11:08
-
10:17
-
09:40
-
09:26
-
00:17
- 15 декабря 2022
-
23:46
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
21:41
-
21:24