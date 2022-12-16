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Диллашоу не стал отрицать, что может вернуться в UFC

Диллашоу не стал отрицать, что может вернуться в UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец Ти Джей Диллашоу ответил на вопрос, может ли он возобновить профессиональную карьеру в будущем.

«Посмотрим, насколько успешно будут складываться мои дела за пределами октагона. Насколько сильно я буду занят и какова будет жизнь. Вероятно, я буду так загружен, что у меня просто не найдётся времени на возвращение. Когда я вернулся после дисквалификации, мне пришлось отложить свой бизнес в сторону, чтобы полноценно подготовиться к поединку. Но мой бизнес будет кормить меня всю жизнь, а за бои мне платят только сейчас», — сказал Диллашоу в интервью Food Truck Diaries.

Свой последний бой Диллашоу провёл с Алджамейном Стерлингом и проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Позже стало известно, что боец завершает карьеру.

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