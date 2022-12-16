Царукян: знаю парня, который может побить Махачева — это я

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что он способен выиграть у действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.



«Если я побью Исмагулова и нескольких ребят из топ-5 рейтинга, то, думаю, UFC предоставит мне возможность получить поединок с Исламом Махачевым. Безусловно, он сейчас находится на совершенно другом уровне. Его ударная техника хороша, борьба хороша. Но я знаю парня, который может его побить — это я», — приводит слова Царукяна MMAJunkie.



Арман Царукян свой следующий поединок проведёт на турнире UFC Vegas 66 в ночь с 17 на 18 декабря с казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым.



Ислам Махачев в октябре выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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