Царукян: знаю парня, который может побить Махачева — это я
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян считает, что он способен выиграть у действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.
«Если я побью Исмагулова и нескольких ребят из топ-5 рейтинга, то, думаю, UFC предоставит мне возможность получить поединок с Исламом Махачевым. Безусловно, он сейчас находится на совершенно другом уровне. Его ударная техника хороша, борьба хороша. Но я знаю парня, который может его побить — это я», — приводит слова Царукяна MMAJunkie.
Арман Царукян свой следующий поединок проведёт на турнире UFC Vegas 66 в ночь с 17 на 18 декабря с казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым.
Ислам Махачев в октябре выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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