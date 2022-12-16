Старт основного карда турнира с участием Александра Емельяненко откладывается

Начало поединков основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» откладывается на 23:50 мск из-за проблем с организацией на арене «Динамо» в Крылатском.



Организаторы турнира сообщают, что поединки основного карда начнутся в 23:50 мск вместо 23:00.



Напомним, главным событием турнира станет бой популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с представителем поп-ММА Святославом Коваленко. Он начнётся не раньше 1:00 мск.



Также в рамках основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдут ещё два поединка с участием известных российских бойцов смешанных единоборств.



Вячеслав Дацик сойдётся с Павлом Шульским, а Вячеслав Василевский встретится с Никитой Солониным.