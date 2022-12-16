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Основной кард турнира на РЕН ТВ стартует вовремя, несмотря на проблемы с организацией

Основной кард турнира на РЕН ТВ стартует вовремя, несмотря на проблемы с организацией
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Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» стартует вовремя, несмотря на проблемы с организацией.

Ранее сообщалось, что из-за проблем на арене «Динамо» в Крылатском основной кард турнира стартует в 23:50 вместо изначально оговорённых 22:50.

Сам турнир начался с более чем часовым опозданием. Но благодаря тому, что большинство поединков предварительного карда завершились досрочно, трансляция основного карда на РЕН ТВ начнётся вовремя. Основной кард стартует в оговорённые 22:50.

Главным событием турнира станет бой популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с представителем поп-ММА Святославом Коваленко.

Также в рамках основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдут ещё два поединка с участием российских бойцов.

Вячеслав Дацик сойдётся с Павлом Шульским, а Вячеслав Василевский встретится с Никитой Солониным.

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