Основной кард турнира на РЕН ТВ стартует вовремя, несмотря на проблемы с организацией

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» стартует вовремя, несмотря на проблемы с организацией.
Ранее сообщалось, что из-за проблем на арене «Динамо» в Крылатском основной кард турнира стартует в 23:50 вместо изначально оговорённых 22:50.
Сам турнир начался с более чем часовым опозданием. Но благодаря тому, что большинство поединков предварительного карда завершились досрочно, трансляция основного карда на РЕН ТВ начнётся вовремя. Основной кард стартует в оговорённые 22:50.
Главным событием турнира станет бой популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с представителем поп-ММА Святославом Коваленко.
Также в рамках основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдут ещё два поединка с участием российских бойцов.
Вячеслав Дацик сойдётся с Павлом Шульским, а Вячеслав Василевский встретится с Никитой Солониным.
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