Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Vegas 66: Царукян vs Исмаилов — результаты взвешивания

UFC Vegas 66: Царукян vs Исмаилов — результаты взвешивания
Комментарии

В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе состоится заключительный турнир UFC в 2022 году. В главном поединке вечера сойдутся Шон Стрикленд и Джаред Каннонье. Также в главном карде турнира выступит российский боец Арман Царукян.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Главный бой вечера Джаред Каннонье (84,14 кг) vs Шон Стрикленд (84,36 кг);

Арман Царукян (70,53 кг) vs Дамир Исмагулов (70,76 кг);

Амир Альбази (56,92 кг) vs Алессандро Коста (56,92 кг);

Алекс Касерес (65,77 кг) vs Джулиан Эроса (65,99 кг);

Дрю Добер (70,76 кг) vs Бобби Грин (70,76 кг);

Коди Брандейдж (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).

Предварительный кард:

Шаен Влисмас (52,38 кг) vs Кори Маккенна (52,38 кг);

Джейк Мэттьюс (77,11 кг) vs Мэтт Семельсбергер (77,56 кг);

Саид Нурмагомедов (61,68 кг) vs Сайдиокуб Кахрамонов; (61,68 кг)

Рафа Гарсия (70,3 кг) vs Махешат (71,89 кг)*;

Брайан Баттл (77,11 кг) vs Ринат Фахретдинов (77,56 кг);

Давид Дворак (56,92 кг) vs Манель Капе (57,15 кг);

Сергей Морозов (61,68 кг) vs Джорни Ньюсон (61,46 кг).

* Махешат не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперника.

Новость по теме
Пётр Ян сделал прогноз на бой Царукяна и Исмагулова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022