UFC Vegas 66: Царукян vs Исмаилов — результаты взвешивания

В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе состоится заключительный турнир UFC в 2022 году. В главном поединке вечера сойдутся Шон Стрикленд и Джаред Каннонье. Также в главном карде турнира выступит российский боец Арман Царукян.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.



Главный кард:



Главный бой вечера Джаред Каннонье (84,14 кг) vs Шон Стрикленд (84,36 кг);



Арман Царукян (70,53 кг) vs Дамир Исмагулов (70,76 кг);



Амир Альбази (56,92 кг) vs Алессандро Коста (56,92 кг);



Алекс Касерес (65,77 кг) vs Джулиан Эроса (65,99 кг);



Дрю Добер (70,76 кг) vs Бобби Грин (70,76 кг);



Коди Брандейдж (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).



Предварительный кард:



Шаен Влисмас (52,38 кг) vs Кори Маккенна (52,38 кг);



Джейк Мэттьюс (77,11 кг) vs Мэтт Семельсбергер (77,56 кг);



Саид Нурмагомедов (61,68 кг) vs Сайдиокуб Кахрамонов; (61,68 кг)



Рафа Гарсия (70,3 кг) vs Махешат (71,89 кг)*;



Брайан Баттл (77,11 кг) vs Ринат Фахретдинов (77,56 кг);



Давид Дворак (56,92 кг) vs Манель Капе (57,15 кг);



Сергей Морозов (61,68 кг) vs Джорни Ньюсон (61,46 кг).



* Махешат не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперника.

