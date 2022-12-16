Стрикленд: я приеду в Россию, только не сажайте в тюрьму

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд заявил, что готов приехать в Россию, и пообещал соблюдать законы, чтобы его не посадили там в тюрьму.
Российский боец UFC Денис Тюлюлин в своём телеграм-канале выложил видео, на котором Стрикленд стоит с Ринатом Фахретдиновым.
«Я приеду в Россию, мужики! Только в тюрьму меня не сажайте, травку я оставлю дома!» — заверил Стрикленд.
«Пацаны уже в весе, восстанавливаются и газуют! Завтра болеем за них», — подписал видео Тюлюлин.
Шон Стрикленд готов приехать в Россию:
Поединок Шона Стрикленда с Джаредом Каннонье возглавит заключительный турнир UFC в 2022 году, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 18 декабря.
На этом же турнире Ринат Фахретдинов сойдётся с Брайаном Баттлом в предварительном карде.
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