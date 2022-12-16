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Стрикленд: я приеду в Россию, только не сажайте в тюрьму

Стрикленд: я приеду в Россию, только не сажайте в тюрьму
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд заявил, что готов приехать в Россию, и пообещал соблюдать законы, чтобы его не посадили там в тюрьму.

Российский боец UFC Денис Тюлюлин в своём телеграм-канале выложил видео, на котором Стрикленд стоит с Ринатом Фахретдиновым.

«Я приеду в Россию, мужики! Только в тюрьму меня не сажайте, травку я оставлю дома!» — заверил Стрикленд.

«Пацаны уже в весе, восстанавливаются и газуют! Завтра болеем за них», — подписал видео Тюлюлин.

Шон Стрикленд готов приехать в Россию:

Поединок Шона Стрикленда с Джаредом Каннонье возглавит заключительный турнир UFC в 2022 году, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 18 декабря.

На этом же турнире Ринат Фахретдинов сойдётся с Брайаном Баттлом в предварительном карде.

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