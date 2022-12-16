Тренер Усика: посмотрели вживую бой Фьюри и убедились, что победим
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Тренер непобеждённого украинского боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Сергей Лапин рассказал, почему их команда решила посетить бой Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.
«Мы с интересом наблюдали за работой Фьюри в ринге, и команда отметила для себя несколько интересных моментов. Есть много тонкостей, которых не увидишь по ТВ. Увидев бой Фьюри вживую, мы убедились, что победим. Саша станет абсолютным чемпионом мира и возьмёт пояс WBC. Фьюри ничем не опаснее Джошуа, а мы помним, чем всё закончилось для Энтони», — цитирует тренера Vegas Insider.
На счету Александра Усика 20 побед в 20 поединках, у чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях и одна ничья.
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