Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Усика: посмотрели вживую бой Фьюри и убедились, что победим

Тренер Усика: посмотрели вживую бой Фьюри и убедились, что победим
Комментарии

Тренер непобеждённого украинского боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Сергей Лапин рассказал, почему их команда решила посетить бой Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

«Мы с интересом наблюдали за работой Фьюри в ринге, и команда отметила для себя несколько интересных моментов. Есть много тонкостей, которых не увидишь по ТВ. Увидев бой Фьюри вживую, мы убедились, что победим. Саша станет абсолютным чемпионом мира и возьмёт пояс WBC. Фьюри ничем не опаснее Джошуа, а мы помним, чем всё закончилось для Энтони», — цитирует тренера Vegas Insider.

На счету Александра Усика 20 побед в 20 поединках, у чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях и одна ничья.

Новость по теме
Усик обратился к Тайсону Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022