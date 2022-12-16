Дацик одержал победу над Шульским единогласным решением судей

16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся поединок между российскими бойцами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава Дацика единогласным решением судей.



10 декабря Дацик провёл бой с другим своим соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей. До того в сентябре Дацик встретился с Александром Емельяненко и одержал победу нокаутом на 12-й секунде.



Павел Шульский в августе этого года провёл бой с Вагабом Вагабовым на турнире «Нашего дела». Этот поединок завершился поражением бойца техническим нокаутом.