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Дацик одержал победу над Шульским единогласным решением судей

Дацик одержал победу над Шульским единогласным решением судей
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16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся поединок между российскими бойцами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава Дацика единогласным решением судей.

10 декабря Дацик провёл бой с другим своим соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей. До того в сентябре Дацик встретился с Александром Емельяненко и одержал победу нокаутом на 12-й секунде.

Павел Шульский в августе этого года провёл бой с Вагабом Вагабовым на турнире «Нашего дела». Этот поединок завершился поражением бойца техническим нокаутом.

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