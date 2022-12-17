Александр Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей

16 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок между популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и представителем поп-ММА Святославом Коваленко.



Бой продлился все три раунда и завершился поражением Александра Емельяненко раздельным решением судей.



Александр Емельяненко в своём предыдущем поединке проиграл своему соотечественнику Вячеславу Дацику нокаутом на 12-й секунде боя. Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. После этого Емельяненко должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым в ноябре, но по неназванным причинам бой был отменён.