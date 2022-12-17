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Александр Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей

Александр Емельяненко проиграл Коваленко раздельным решением судей
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16 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок между популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и представителем поп-ММА Святославом Коваленко.

Бой продлился все три раунда и завершился поражением Александра Емельяненко раздельным решением судей.

Александр Емельяненко в своём предыдущем поединке проиграл своему соотечественнику Вячеславу Дацику нокаутом на 12-й секунде боя. Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. После этого Емельяненко должен был провести поединок с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым в ноябре, но по неназванным причинам бой был отменён.

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