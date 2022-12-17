Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коваленко — об ударах Емельяненко: это было нечто, меня тряхануло немного

Коваленко — об ударах Емельяненко: это было нечто, меня тряхануло немного
Комментарии

Блогер и представитель поп-ММА Святослав Коваленко поделился эмоциями после победы над известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Бой возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря. Поединок Коваленко с Емельяненко продлился все три раунда и завершился победой блогера раздельным решением судей.

«Удары от Емельяненко? Это было нечто. Меня тряхануло немного, когда я отбегал. Хорошо, что остановился. На самом деле, хотелось бы сказать, что я стою сейчас здесь, а начинал с блогерства и с того, что брал интервью у спортсменов. Набрался у них опыта и сам стал драться», — поделился Коваленко после боя.

Для Александра Емельяненко это второе поражение за последние несколько месяцев. В сентябре боец проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 12-й секунде поединка.

Емельяненко проиграл простому блогеру. Коваленко на 33 кг легче, но ушатал легенду! Емельяненко проиграл простому блогеру. Коваленко на 33 кг легче, но ушатал легенду!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022