Коваленко — об ударах Емельяненко: это было нечто, меня тряхануло немного

Блогер и представитель поп-ММА Святослав Коваленко поделился эмоциями после победы над известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Бой возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря. Поединок Коваленко с Емельяненко продлился все три раунда и завершился победой блогера раздельным решением судей.
«Удары от Емельяненко? Это было нечто. Меня тряхануло немного, когда я отбегал. Хорошо, что остановился. На самом деле, хотелось бы сказать, что я стою сейчас здесь, а начинал с блогерства и с того, что брал интервью у спортсменов. Набрался у них опыта и сам стал драться», — поделился Коваленко после боя.
Для Александра Емельяненко это второе поражение за последние несколько месяцев. В сентябре боец проиграл Вячеславу Дацику нокаутом на 12-й секунде поединка.
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