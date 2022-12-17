Александр Емельяненко: меня засудили, как Анкалаева и Яна

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал поражение в поединке с представителем поп-ММА Святославом Коваленко.



«Впечатление хорошее, соперник хороший бой дал. Но я не ожидал, что судьи отдадут ему победу. В принципе, я сталкивался с засуживанием в этой жизни. Можно сейчас сравнивать с другими бойцами — Анкалаевым, Петром Яном. Они тоже столкнулись с неправильным судейством, предвзятым. То же самое коснулось и меня под конец года. Я считаю, что Коваленко отдали победу незаслуженно», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласно отдали победу Коваленко.