Александр Емельяненко: меня засудили, как Анкалаева и Яна

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал поражение в поединке с представителем поп-ММА Святославом Коваленко.
«Впечатление хорошее, соперник хороший бой дал. Но я не ожидал, что судьи отдадут ему победу. В принципе, я сталкивался с засуживанием в этой жизни. Можно сейчас сравнивать с другими бойцами — Анкалаевым, Петром Яном. Они тоже столкнулись с неправильным судейством, предвзятым. То же самое коснулось и меня под конец года. Я считаю, что Коваленко отдали победу незаслуженно», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Напомним, бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласно отдали победу Коваленко.
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