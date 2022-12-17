Емельяненко — Коваленко: готовься к реваншу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сказал своему сопернику, представителю поп-ММА Святославу Коваленко, чтобы он готовился к реваншу.



«Какие впечатления от боя? Пару раз попал Коваленко, молодец. Всё, чего я ожидал, то и было. Тоже убегал от меня парень. Периодически останавливался и кидал свои размашистые и увесистые удары. Молодец.



Что касается функционалки, то я готов был драться столько, сколько было нужно. Я не устал. Это Коваленко задышал, устал, побежал от меня», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.



В этот момент в раздевалку ворвался Святослав, чтобы поблагодарить Емельяненко за бой. И заявил, что не бегал от него, просто пытался восстановиться после пропущенного удара.



Емельяненко в ответ сказал Коваленко: «Беги, готовься к реваншу».

Напомним, бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласно отдали победу Коваленко.