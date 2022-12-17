Емельяненко били лёжа, Дацик побеждал, ринг-гёрлз танцевали перед боем. Фото турнира

16 декабря в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его главным событием стал поединок между популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и представителем поп-ММА Святославом Коваленко.

Бой продлился все три раунда и завершился поражением Александра Емельяненко раздельным решением судей. Александр Емельяненко в своём предыдущем поединке проиграл своему соотечественнику Вячеславу Дацику нокаутом на 12-й секунде боя.

Также в рамках основного карда турнира состоялся поединок между российскими бойцами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава Дацика единогласным решением судей. 10 декабря Дацик провёл бой с другим своим соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей.

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.