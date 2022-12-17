Исмаилов: обидно за Емельяненко, его побил блогер

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении Александра Емельяненко от Святослава Коваленко.



«Честно говоря, мне было обидно за Сашу. У него легендарное имя, мы внимательно следим за ним ещё со времён PRIDE. Сейчас его побил блогер. Обидно, но не будем привязывать это к его спортивному наследию. Сейчас это немного другой Саша, с другой причёской.



Для Святослава это большая победа. И вообще, мне кажется, что Саша на последних ресурсах дрался со мной. Может быть, был не в лучших кондициях, но очень хорош», — приводит слова Исмаилова YouTube-канал «Ушатайка».



Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» завершился поражением бойца раздельным решением судей.