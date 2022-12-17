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Дмитрий Бивол признан «Боксёром года» по версии ESPN

Дмитрий Бивол признан «Боксёром года» по версии ESPN
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Американский спортивный портал ESPN признал российского непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола лучшим боксёром уходящего года.

В 2022 году Бивол провёл два поединка и оба раза успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

В мае этого года Дмитрий Бивол одержал победу над топовым мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом единогласным решением судей. В ноябре российский боксёр также единогласным решением выиграл у другого мексиканца Хильберто Рамиреса.

Ранее Дмитрий Бивол был признан «Боксёром года» по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Всего на счету Дмитрия Бивола 21 поединок в профессиональной боксёрской карьере, в которых он одержал 21 победу — 11 раз нокаутом.

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