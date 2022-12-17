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Коваленко назвал условия для реванша с Александром Емельяненко

Коваленко назвал условия для реванша с Александром Емельяненко
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Блогер и представитель поп-ММА Святослав Коваленко прокомментировал возможный реванш с популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Минувшей ночью Коваленко одержал победу над Емельяненко раздельным решением судей в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

После боя Емельяненко заявил, что не считает себя проигравшим, и усомнился в правильности судейского решения, а затем вызвал Коваленко на реванш.

«Александр предложил реванш, так как не согласен с решением. Я соглашусь, но если в реванше будут полные правила ММА. В этом бою по инициативе Александра Емельяненко сделали ограничение в партере одну минуту и убрали локти», — написал Коваленко в своём телеграм-канале.

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