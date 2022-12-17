Менеджер Александра Емельяненко назвал возможных соперников для бойца
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Менеджер популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал, с кем его клиент может встретиться в следующих боях.
«Вижу два отличных боя — с Бигфутом и Александром Шлеменко. Это два поединка, которые получатся конкурентными и интересными. Да, со Шлеменко будет посложнее, но нет ничего невозможного. Повторюсь, нельзя придумать ничего громче, чем бой Емельяненко — Шлеменко», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».
В рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря, Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.
В предыдущем бою Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.
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