Экс-чемпион UFC объяснил, как Хабибу Нурмагомедову удаётся оставаться скромным

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился мнением о том, как Хабибу Нурмагомедову удаётся оставаться скромным, несмотря на успехи в смешанных единоборствах.



«Мусульманская вера помогает Хабибу не зазнаться и оставаться максимально приземлённым. Он не употреблял алкоголь, не бегал за девушками. Ему не нужны люди, которые будут говорить, насколько он хорош.



Он оставался скромным всё это время — сейчас этого не видно в современном спорте. Я думаю, большую роль в этом сыграла вера. Он был скромным в такие моменты, когда никто другой на его месте не сохранял скромность», — рассказал Уайдман в разговоре с Даниэлем Кормье на его YouTube-канале.



Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в лёгком весе, выиграв все 29 поединков в ММА.

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