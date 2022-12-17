Скончался бывший тренер Александра Поветкина и Кости Цзю
Поделиться
Известный российский тренер Валерий Белов, тренировавший многих известных боксёров, скончался в возрасте 75 лет, как сообщили в команде Александра Поветкина в субботу, 17 декабря. Причины смерти не уточняются.
«Валерий Иванович Белов ушёл из жизни», — сообщили ТАСС в команде боксёра.
Валерий Белов — заслуженный тренер СССР, в разное время он работал с известными российскими боксёрами. В частности, Белов тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Костю Цзю.
Помимо этого, Валерий Белов входил в тренерский штаб сборной России по боксу.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
15:27
-
15:16
-
14:44
-
13:47
-
12:52
-
12:16
-
11:50
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:00
-
01:16
-
01:10
-
00:45
-
00:26
-
00:13
- 16 декабря 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
22:56
-
22:43
-
22:31
-
22:14
-
22:02
-
21:28
-
20:56
-
20:25
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:13
-
18:50
-
18:30
-
17:39
-
17:28
Партнерский контент