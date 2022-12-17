Скончался бывший тренер Александра Поветкина и Кости Цзю

Известный российский тренер Валерий Белов, тренировавший многих известных боксёров, скончался в возрасте 75 лет, как сообщили в команде Александра Поветкина в субботу, 17 декабря. Причины смерти не уточняются.



«Валерий Иванович Белов ушёл из жизни», — сообщили ТАСС в команде боксёра.



Валерий Белов — заслуженный тренер СССР, в разное время он работал с известными российскими боксёрами. В частности, Белов тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Костю Цзю.



Помимо этого, Валерий Белов входил в тренерский штаб сборной России по боксу.