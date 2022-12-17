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Скончался бывший тренер Александра Поветкина и Кости Цзю

Скончался бывший тренер Александра Поветкина и Кости Цзю
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Известный российский тренер Валерий Белов, тренировавший многих известных боксёров, скончался в возрасте 75 лет, как сообщили в команде Александра Поветкина в субботу, 17 декабря. Причины смерти не уточняются.

«Валерий Иванович Белов ушёл из жизни», — сообщили ТАСС в команде боксёра.

Валерий Белов — заслуженный тренер СССР, в разное время он работал с известными российскими боксёрами. В частности, Белов тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, экс-чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации Дениса Лебедева, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Костю Цзю.

Помимо этого, Валерий Белов входил в тренерский штаб сборной России по боксу.

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