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«Судейство превратилось в посмешище». Кормье – о вердикте в бою Пимблетта и Гордона

«Судейство превратилось в посмешище». Кормье – о вердикте в бою Пимблетта и Гордона
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о судейском вердикте в поединке легковесов Пэдди Пимблетта и Джареда Гордона, который состоялся на турнире UFC 282.

Напомним, Пимблетт победил единогласным решением (29-28; 29-28; 29-28), что вызвало споры в MMA-сообществе. В частности, один из судей, Даглас Кросби, оказался в центре скандала из-за спорного счёта на втором своём турнире подряд.

«Судейство в боях уже практически превратилось в посмешище. В частности, мы говорим об одном парне, Дагласе Кросби, и я слышал, что он тот ещё хулиган. Некоторые истории об этом парне могут стать одними из самых безумных, что вы слышали. У него были плохие оценки, и сейчас он находится на рассмотрении. Посмотрим, как всё сложится», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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