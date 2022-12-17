«Мне нравится, как он защищается лицом». Боец UFC высмеял Пимблетта за бой с Гордоном
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Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Теренс Маккинни иронично высказался о выступлении британского проспекта Пэдди Пимблетта в поединке с Джаредом Гордоном, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 282.
Напомним, Пимблетт победил единогласным решением (29-28; 29-28; 29-28), что вызвало споры в MMA-сообществе.
«Мне нравится, как он защищается своим лицом, этот чувак невероятен. Посмотрите, какой мощный у этого парня подбородок. Вероятно, он повредил кулаки Джареда. Хотя, если быть честным, я отдаю ему должное, он отлично держит удар», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The Sсhmo.
Ранее Даниэль Кормье раскритиковал судейское решение в бою Пимблетта и Гордона.
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