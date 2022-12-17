Уиттакер – о Прохазке: он абсолютно чокнутый. И в этом можно убедиться, смотря его бои

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о бывшем обладателе титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чехе Иржи Прохазке, в конце ноября освободившем пояс из-за травмы плеча.

«Он монстр. И такой большой…не говоря уже о том, что он сумасшедший. Абсолютно чокнутый. У него нет никаких ограничений в том, что он хочет делать. Никаких сторонних мыслей. Его нечем подкупать. В его голове нет ничего, кроме того, что его занимает, а он сумасшедший.

Ему плевать на всё. Он готов выйти в клетку и действительно умереть в ней. Вы можете убедиться в нём, смотря его бои, и это пугает», – сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу