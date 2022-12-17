О’Мэлли – о бое Пимблетта и Гордона: неловко, если люди так же увидели мой поединок с Яном

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли высказался о выступлении британского легковеса Пэдди Пимблетта в поединке с Джаредом Гордоном, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 282.

Напомним, Пимблетт победил единогласным решением (29-28; 29-28; 29-28), что вызвало споры в MMA-сообществе.

«Когда я смотрел этот бой, в комнате была куча людей, и я не думал, чтобы кто-то подсчитывал очки… Если это то, что почувствовали люди, посмотрев мой бой [с Петром Яном], тогда мне неловко.

Все в комнате сказали: «Чёрт, Пэдди проиграл». Все. Думаю, мне стоит пересмотреть бой. Мне посоветовали сделать это после моего выступления, и тогда я убедился в том, что победил», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.