Энтони Смит – о срыве боя с Хиллом: я пережил операцию, инфекцию и гибель мамы перед этим

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Энтони Смит высказался о срыве поединка с соотечественником Джамалом Хиллом, который готовится сразиться за вакантный титул с бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 283.
«Я не пытаюсь делать вид, что у меня ужасная жизнь, но уже какое-то время всё идёт наперекосяк. После боя с [Райаном] Спанном не было ничего, кроме ужасного дерьма. Я перенёс операцию, стафилококковую инфекцию, а после, когда началась подготовка, умерла моя мама.
Лагерь прошёл тяжело, а потом я сломал лодыжку в бою с [Магомедом] Анкалаевым. После этого я подумал, что дела наконец-то пошли хорошо, начал приходить в себя — но произошло то, что произошло. Хотя я понимаю позицию UFC», – сказал Смит в эфире подкаста The MMA Hour.
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