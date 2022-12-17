Долидзе прокомментировал анонс боя с Веттори на UFC 286

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе прокомментировал анонс поединка с итальянским экс-претендентом на титул Марвином Веттори. Встреча состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

«Как только мне сказали, что UFC предлагает бой с Марвином, я ни секунды не сомневался — сразу же возникло большое желание сразиться. Я понимаю, насколько это большая возможность, и мы готовы. Веттори, конечно же, хороший соперник, но в UFC все спортсмены хороши», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 42 в начале декабря Долидзе победил норвежца Джека Херманссона техническим нокаутом. Веттори на UFC Fight Night 209 в сентябре единогласным решением проиграл австралийскому экс-чемпиону Роберту Уиттакеру.