О’Мэлли рассказал, почему не поехал в Чечню по приглашению Кадырова

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли сообщил, что отказался от поездки в Чеченскую Республику, куда, по его словам, он получил приглашение.

Напомним, в конце ноября стало известно, что американцы Джастин Гэтжи и Генри Сехудо, а также нигериец Камару Усман побывали в Чечне, где посетили Российский университет спецназа.

«Причина, по которой мы не поехали, заключается в том, что нам не сказали, кому это нужно. Так что я сказал: «К чёрту это…» Сехудо и Гэтжи поехали, чтобы познакомиться с Чечнёй. Этот парень [Кадыров] вроде как лучший друг [Владимира] Путина.

Они поехали туда на день рождения его ребёнка, куда и меня пригласили. Сехудо разорился, но кто-то предложил ему $ 150 тысяч. Генри, наверное, сделал бы это и за сотку и чёртову кесадилью», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения: