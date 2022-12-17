Экс-чемпион: Джошуа нужно на год уйти из бокса
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Джонни Нельсон высказался о карьерных перспективах двукратного чемпиона в супертяжёлом весе, соотечественника Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Сейчас Эй Джей находится на распутье. Он сотрудничает с разными тренерами, а недавно сказал, что может уйти на год. И я считаю, что так он и должен поступить.
Считаю, что он должен взять паузу и заново настроиться. За это время ему нужно посетить много спортзалов, чтобы почувствовать себя комфортно и сказать: «Теперь я смогу это сделать», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал место его следующего поединка.
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