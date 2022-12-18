Диллашоу вступился за Макгрегора, критикуемого за отказ от допинг-тестов: он лечится

Двукратный чемпион UFC американский ветеран Ти Джей Диллашоу вступился за бывшего обладателя титулов организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, критикуемого за отказ от допинг-тестирования.

Напомним, после боя с американцем Дастином Порье ирландец на время вышел из пула тестируемых бойцов USADA.

«У бойцов нет межсезонья. Мы проходим тесты 365 дней в году. У вас не остаётся времени на лечение. Потому что вы не берёте такие простои.

Парень снимается в кино, занимается своими делами и при этом его нога сломана пополам. И даже если бы он принимал стероиды для восстановления, то не смог бы соревноваться с ними. Он не получит никакой выгоды от того, что принимает. Всё, чем он занимается, это лечение», – сказал Диллашоу в интервью YouTube-каналу Thicc Boy.

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