Диллашоу вступился за Макгрегора, критикуемого за отказ от допинг-тестов: он лечится

Двукратный чемпион UFC американский ветеран Ти Джей Диллашоу вступился за бывшего обладателя титулов организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, критикуемого за отказ от допинг-тестирования.
Напомним, после боя с американцем Дастином Порье ирландец на время вышел из пула тестируемых бойцов USADA.
«У бойцов нет межсезонья. Мы проходим тесты 365 дней в году. У вас не остаётся времени на лечение. Потому что вы не берёте такие простои.
Парень снимается в кино, занимается своими делами и при этом его нога сломана пополам. И даже если бы он принимал стероиды для восстановления, то не смог бы соревноваться с ними. Он не получит никакой выгоды от того, что принимает. Всё, чем он занимается, это лечение», – сказал Диллашоу в интервью YouTube-каналу Thicc Boy.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры
- 18 декабря 2022
-
00:46
-
00:09
- 17 декабря 2022
-
23:53
-
22:49
-
22:30
-
22:09
-
21:55
-
21:00
-
20:57
-
20:19
-
20:02
-
19:33
-
18:55
-
18:54
-
17:46
-
17:29
-
16:50
-
15:27
-
15:16
-
14:44
-
13:47
-
12:52
-
12:16
-
11:50
-
11:04
-
10:08
-
09:21
-
09:00
-
01:16
-
01:10
-
00:45
-
00:26
-
00:13
- 16 декабря 2022
-
23:56
-
23:51