«Это экстраординарный человек». Роган назвал особенный бой Макгрегора в UFC

Несмотря на публичные заявления о допинге, звёздный комментатор UFC Джо Роган комплементарно высказался о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.

Так, Роган вспомнил о поединке Макгрегора с бразильцем Жозе Альдо, на момент их встречи в декабре 2015 года считавшегося лучшим бойцом промоушена вне зависимости от веса.

«Быть человеком, делающим свою работу под таким давлением – это быть экстраординарным. Очень немногие из ходивших по земле способны делать это перед таким количеством людей в момент, который создавался на протяжении месяцев.

Он высмеивал Альдо месяцами. И в момент, когда он посмотрели друг на друга в клетке, Макгрегор сказал: «Давай, пацан. Погнали». Конор не мог быть более расслабленным. Это управление разумом», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.

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