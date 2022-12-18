Саид Нурмагомедов досрочно победил Сайдиокуба Кахрамонова на UFC Fight Night 216

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов одержал победу в поединке на турнире UFC Fight Night 216, который проходит в эти минуты в Лас-Вегасе (США).
Соперником Саида Нурмагомедова был 27-летний представитель Таджикистана Сайдиокуб Кахрамонов.
Бой закончился уже во втором раунде — российский боец одержал победу удушающим приёмом.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.
Для Саида Нурмагомедова эта победа стала 18-й в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов на турнире UFC on ESPN 39 в июле победил единогласным решением судей бразильца Дугласа Силву де Андраде. В UFC эта победа стала для россиянина шестой при одном поражении, которое он потерпел в декабре 2019 года от бразильца Раони Берселоса.
Сайдиокуб Кахрамонов потерпел второе поражение в 11 боях в профессиональных смешанных единоборствах.
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