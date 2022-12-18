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Арман Царукян победил Дамира Исмагулова на UFC Fight Night 216

Арман Царукян победил Дамира Исмагулова на UFC Fight Night 216
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Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 66.

В со-главном поединке турнира встретились два бойца из России – Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Для 22-летнего Царукяна эта победа стала 19-й в карьере при трёх проигранных поединках. Исмагулов потерпел второе поражение в 24 боях в профессиональных смешанных единоборствах. Первое поражение он потерпел в сентябре 2015 года от Рамазана Эсенбаева.

В главном бою вечера третий номер рейтинга средней весовой категории и экс-претендент на титул Джаред Каннонье сразится с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклендом.

UFC 2022. UFC Fight Night 216, Лас-Вегас, США
Арман Царукян (W) - Дамир Исмагулов
18 декабря 2022, воскресенье. 04:40 МСК
Арман Царукян
Окончено
UD
Дамир Исмагулов
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