Арман Царукян победил Дамира Исмагулова на UFC Fight Night 216

Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 66.

В со-главном поединке турнира встретились два бойца из России – Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Для 22-летнего Царукяна эта победа стала 19-й в карьере при трёх проигранных поединках. Исмагулов потерпел второе поражение в 24 боях в профессиональных смешанных единоборствах. Первое поражение он потерпел в сентябре 2015 года от Рамазана Эсенбаева.

В главном бою вечера третий номер рейтинга средней весовой категории и экс-претендент на титул Джаред Каннонье сразится с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклендом.