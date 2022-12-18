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Джаред Каннонье победил Шона Стрикленда в главном бою UFC Fight Night 216

Джаред Каннонье победил Шона Стрикленда в главном бою UFC Fight Night 216
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Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоюорствам UFC Vegas 66.

В главном бою вечера третий номер рейтинга средней весовой категории и экс-претендент на титул Джаред Каннонье сразился с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклендом. Поединок прошёл все пять раундов и завершался судейским вердиктом. Рефери раздельным решением (49-46, 46-49, 49-46) отдали победу Каннонье.

Для Каннонье эта победа стала 16-й в карьере при шести поражениях. Стрикленд потерпел пятое поражение при 25 победах.

Напомним, В со-главном поединке турнира встретились два бойца из России – Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

UFC 2022. UFC Fight Night 216, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье (W) - Шон Стриклэнд
18 декабря 2022, воскресенье. 05:05 МСК
Джаред Каннонье
Окончено
SD
Шон Стриклэнд
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