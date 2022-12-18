Арман Царукян: моя цель — реванш с Исламом Махачевым

Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе проходил турнир UFC Vegas 66. В со-главном поединке турнира встретились два бойца из России – Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
После боя Царукян прокомментировал его исход. «Сегодня я показал лишь 50% от своих возможностей. Я хочу сказать спасибо всем тренерам, которые помогали мне с самого детства. Только что я побил парня, у которого была серия из 19 побед. Может быть немногие его знают, но это один из самых жёстких парней. Он жёстче, чем некоторые парни из топ-5 дивизиона. Никто не хочет биться ни с ним, ни со мной. И только что мы показали очень хороший бой. Надеюсь, что мне дадут кого-нибудь из топ-5, потому что теперь у меня серия из семи побед, ведь Гамроту я не проиграл. Я заслуживаю боя с кем-то из топ-5.
Моя цель — реванш с Исламом Махачевым, потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжёлый бой в UFC, и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник. Надеюсь, 2023 год будет моим годом", — сказал Царукян в интервью после боя.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике
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