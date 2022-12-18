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Появились судейские записки поединка Каннонье и Стрикленда в UFC

Появились судейские записки поединка Каннонье и Стрикленда в UFC
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Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. В главном бою вечера третий номер рейтинга средней весовой категории и экс-претендент на титул Джаред Каннонье сразился с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклендом. Поединок завершился победой Каннонье решением судей.

Появились судейские карточки поединка:

Для Каннонье эта победа стала 16-й в карьере при шести неудачных результатах. Стрикленд потерпел пятое поражение при 25 победах.

Напомним, в со-главном поединке турнира встретились два бойца из России – Арман Царукян и Дамир Исмагулов. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

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