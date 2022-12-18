Царукян назвал двух бойцов, с которыми хотел бы следующий поединок

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, что в следующем поединке хотел бы встретиться с бывшим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой или Бенеилом Дариушем.



«Моя цель — побеждать каждого соперника на своём пути. Но я бы хотел подраться с Чарльзом Оливейрой или Бенеилом Дариушем, потому что я заслуживаю поединка с бойцом с громким именем», — сказал Царукян на пресс-конференции после UFC Vegas 66.



На прошедшем турнире Арман Царукян провёл поединок с казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым и одержал победу единогласным решением.



До этого российский боец встречался с поляком Матеушем Гамротом в июне этого года на турнире UFC Vegas 57 и проиграл единогласным решением судей.