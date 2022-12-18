Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян назвал двух бойцов, с которыми хотел бы следующий поединок

Царукян назвал двух бойцов, с которыми хотел бы следующий поединок
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, что в следующем поединке хотел бы встретиться с бывшим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой или Бенеилом Дариушем.

«Моя цель — побеждать каждого соперника на своём пути. Но я бы хотел подраться с Чарльзом Оливейрой или Бенеилом Дариушем, потому что я заслуживаю поединка с бойцом с громким именем», — сказал Царукян на пресс-конференции после UFC Vegas 66.

На прошедшем турнире Арман Царукян провёл поединок с казахстанским бойцом Дамиром Исмагуловым и одержал победу единогласным решением.

До этого российский боец встречался с поляком Матеушем Гамротом в июне этого года на турнире UFC Vegas 57 и проиграл единогласным решением судей.

«Хочу реванш с Махачевым!» Царукян разобрал Исмагулова на атомы и требует бой за пояс «Хочу реванш с Махачевым!» Царукян разобрал Исмагулова на атомы и требует бой за пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022