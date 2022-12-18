Макгрегор заявил, что хочет подраться в среднем весе UFC

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор завил о желании вернуться в промоушен и подраться в средней весовой категории.
«Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы достаточно большим, чтобы выступать в этом дивизионе. Я спарринговал со средневесами и полутяжеловесами. Я получаю много денег, но хочу и признания. Не случайно нахожусь на этом троне, для этого я тяжело работал», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. Ирландец впервые за восемь лет выпал из рейтингов UFC.
Свой последний поединок Макгрегор провёл в июле прошлого года в рамках турнира UFC 264. Ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
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